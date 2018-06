Argenx maakt Bel20 weer compleet 19 juni 2018

Het Gentse biotechbedrijf Argenx bekleedt sinds gisteren zijn zitje in de Brusselse sterindex Bel20. Daarmee telt de belangrijkste graadmeter van Euronext Brussel opnieuw twintig leden. Argenx vervangt Ablynx, dat enkele weken geleden uit de indexkorf verdween na het overnamebod van het Franse Sanofi. Opvallend: Argenx werkt net als Ablynx aan behandelingen op basis van antilichamen van lama's én is ook nog eens gevestigd in de buurt van Ablynx. Argenx kaapte het felbegeerde Bel20-zitje weg voor de neus van Melexis, na een forse toename van het vrije aantal verhandelbare aandelen en een stevige koerssprong. Begin dit jaar was het bedrijf iets meer dan 800 miljoen euro waard, nu 2,65 miljard euro. Gisteren won het aandeel 0,51%, tot 79,40 euro.

