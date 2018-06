Argenx krijgt extra zetje vanuit VS 07 juni 2018

De positieve nieuwsstroom rond Argenx blijft aanhouden. Nadat dinsdag bekendraakte dat het Gentse biotechbedrijf vanaf 18 juni in de Bel20-index wordt opgenomen, kan Argenx zich nu opmaken voor de laatste klinische fase van zijn middel tegen de zeldzame spierziekte myasthenia gravis. Want Argenx heeft van de Amerikaanse gezondheidsdienst FDA positieve feedback gekregen over het middel. Dat is cruciaal om het medicijn later op de Amerikaanse markt te lanceren. Nog voor het einde van dit jaar wil Argenx starten met de tests op 150 patiënten. De commercialisering is voorzien in 2021 of 2022. Dankzij dit goede nieuws spurtte het aandeel tijdens de dag naar een nieuwe recordkoers (88,6 euro), maar daarvan bleef bij de slotbel nog slechts 0,61% hoger (tot 82,5 euro). KBC Securities heeft het advies voor het aandeel al verlaagd naar 'opbouwen' omdat het koersdoel (87 euro) bijna is bereikt.

