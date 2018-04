Argenx koerst 7% hoger 10 april 2018

Het Gentse biotechbedrijf Argenx was gisteren de sterkste stijger op de Brusselse beurs (+7,37%, tot 64,10 euro). Met dank aan een nieuwe operationeel directeur én een lovend rapport uit de VS. De nieuwe COO, Keith Woods, zal de commercialisering van ARGX-113 voor zijn rekening nemen. Dat is een kandidaat-medicijn tegen myasthenia gravis, een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem de eigen lichaamscellen aanvalt, waardoor de overdracht van signalen tussen zenuwen en spieren verstoord raakt. ARGX-113 werd door de Europese Commissie erkend als 'weesgeneesmiddel', een medicijn voor zeldzame ziektes waartegen nog geen behandeling bestaat. Vorig jaar kreeg het dat statuut ook al in de VS. Toch zal het nog zeker tot 2021 duren voor het middel op de markt gebracht mag worden. Tegelijk profiteert Argenx van een koopadvies van de Amerikaanse vermogensbeheerder Suntrust Robinson Humphrey. De analisten zetten het koersdoel op 125 dollar.

HLN