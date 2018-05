Argentinië verliest zijn doelman 24 mei 2018

Argentinië moet het in Rusland zonder Sergio Romero stellen. De reservedoelman van Manchester United heeft dinsdag op training in Buenos Aires een blessure opgelopen aan de rechterknie en werd van de lijst met 23 spelers voor het WK gehaald. Nahuel Guzman van het Mexicaanse Tigres is zijn vervanger. River Plate-doelman Franco Armani lijkt nu in poleposition te liggen om onder de lat te staan op het WK. Willy Caballero, back-up van Thibaut Courtois bij Chelsea, werd eveneens geselecteerd door bondscoach Sampaoli. (RN)