Argentinië ontslaat Sampaoli dan toch 16 juli 2018

Jorge Sampaoli is dan toch moeten opstappen bij Argentinië. Na een teleurstellend WK waarin het in de 1/8ste finales werd uitgeschakeld door Frankrijk, leek Sampaoli aanvankelijk te mogen blijven. Gisteren maakte de Argentijnse bond dan toch bekend dat de samenwerking in onderling overleg werd beëindigd. (DPB)