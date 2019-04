Exclusief voor abonnees Argentijnse legende bezoekt Anderlecht 10 april 2019

Hoog bezoek bij Anderlecht gisteren. Niemand minder dan Gabriel Batistuta was gisteren op Neerpede. Batistuta was lang topschutter aller tijden van de Argentijnse nationale ploeg - tot de buitenaardse Lionel Messi dat record verbrak. Op z'n 50ste ontfermt de ex-spits zich over zijn zelfopgerichte jeugdacademie. In het kader daarvan ontving hij een uitnodiging van Anderlecht om kennis te maken met de Brusselse visie op opleiding. Batistuta kreeg een rondleiding van public affairs-directeur David Steegen (rechts op foto) en had meetings met sportieve baas Michael Verschueren, hoofd opleiding Jean Kindermans en Aaron Kanwat (RSCA International). (NVK)

