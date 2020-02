Exclusief voor abonnees Argentijnen uitzinnig voor de 'wonderjongen' 04 februari 2020

00u00 0

Zorgde de Ronde van San Juan nu al voor de leukste podiumviering van het jaar? We zouden denken van wel. Remco Evenepoel (20) werd zondagnacht toegejuicht als nooit tevoren. Toen hij in het Spaans een kort bedankingswoordje voorlas, reageerde de menigte alsof hij een rockster was die zijn grootste hit inzette. Dat was krijsen, joelen, klappen en scanderen tegelijk. "Ze werden zot", genoot Evenepoel een half uur later nog na.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis