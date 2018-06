Argentijn fluit openingsmatch 13 juni 2018

De Argentijnse scheidsrechter Nestor Pitana is aangeduid voor de openingswedstrijd morgen om 17u in het Luzhnikistadion in Moskou. De 42-jarige Pitana krijgt assistentie van landgenoten Juan Pablo Bellati en Hernan Maidana, de Braziliaan Sandro Ricci treedt op als vierde ref. Videorefs van dienst zijn twee Italianen (Massimiliano Irrati en Daniele Orsato), een Chileen (Carlos Astroza) en een Argentijn (Mauro Vigliano). Pitana is in Rusland aan zijn tweede WK toe. Vier jaar geleden floot hij in Brazilië drie groepsduels en de kwartfinale Frankrijk-Duitsland. De Argentijn was er ook bij op de Spelen van Rio 2016 en tijdens de Confederations Cup 2017. Op beide toernooien leidde hij een halve finale.

