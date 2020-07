Exclusief voor abonnees Argenta stelt 143 automaten buiten werking Na 'digitale plofkraken': 13 juli 2020

00u00 0

Criminelen hebben opnieuw een digitale plofkraak gepleegd op twee bankautomaten van spaarbank Argenta. Eind juni gebeurde dat ook al - voor de eerste keer in ons land - in de Antwerpse gemeenten Borsbeek en Ranst. Het voorbije weekend sloegen de daders toe in Roeselare en Ingelmunster. Bij een digitale plofkraak manipuleren hackers het computersysteem dat een geldautomaat aanstuurt, zodat die biljetten begint uit te spuwen. Argenta schakelt nu tijdelijk 143 geldautomaten van dit type uit. Het gaat om het oudste type, dus de toestellen zouden later dit jaar sowieso vervangen worden. "We bekijken of die operatie versneld kan gebeuren", klinkt het. Of er ook een buit is gemaakt, is onduidelijk. (LSI)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen