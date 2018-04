Argenta-klant 25.000 euro armer door phishing tijdens panne 14 april 2018

Tijdens de dagenlange panne van Argenta na de installatie van een nieuw bankplatform, hebben criminelen klanten opgelicht. Een man uit het West-Vlaamse Gits speelde bijna 25.000 euro kwijt. Hij had van Argenta al verscheidene mails gekregen over de IT-problemen en verwonderde zich dan ook niet toen opnieuw een officieel uitziende mail binnenliep waarin gevraagd werd op een speciale link zijn telefoonnummer en bankrekeningnummer aan te vullen. Daarmee kon hij zogezegd verhinderen dat zijn rekening misbruikt zou worden. Luttele seconden later was de man 24.231 euro armer.

