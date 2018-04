Argenta denkt nog na over compensatie 11 april 2018

Argenta zal dan toch pas eind deze week communiceren over de geste die ze haar klanten zal aanbieden na de technische panne van vorige week. Klanten van Argenta konden sinds het verlengde paasweekend tot vrijdagmiddag niet mobiel of pc-bankieren. Door de omschakeling naar een nieuw IT-platform raakten de systemen overbelast. De directie zat gisteren samen om een tegemoetkoming voor dat ongemak te bespreken. Maar de bank wou na afloop van die vergadering nog niets kwijt. "We werken er nog aan. Voor de week om is, komt er meer uitleg", liet woordvoerster Christine Vermylen weten. Intussen is Argenta wel al begonnen met het vergoeden van klanten die financiële schade leden door de technische problemen, bijvoorbeeld omdat ze met hun kredietkaart in plaats van gewone kaart moesten betalen en daardoor extra kosten maakten. Die schade moet wel aangetoond worden.

