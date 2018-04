Argenta beslist vandaag over geste aan klanten 10 april 2018

00u00 0

Argenta beslist vandaag over de geste die de bank aan haar klanten zal geven voor de ongemakken van de afgelopen week. Na een update van het IT-platform tijdens het verlengde paasweekend was mobiel en online bankieren meer dan drie dagen onmogelijk. Die deuk in haar imago wil Argenta nu proberen te repareren, maar hoe is nog onduidelijk. Eén mogelijkheid zijn toegangstickets tot de Zoo van Antwerpen of Planckendael. Intussen vergoedde de bank ook al de eerste klanten die een financieel verlies leden door de IT-problemen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die hun kredietkaart moesten gebruiken in plaats van hun gewone kaart en daardoor extra kosten hebben gemaakt. Tot nu toe lieper er zo'n veertig aanvragen binnen voor zo'n compensatie. Klanten moeten daarvoor wel hun kosten kunnen aantonen via een e-mail naar klachtenbeheer@argenta.be. Wie meer info zoekt, kan ook terecht op https://faq.argenta.be/updates.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN