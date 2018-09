Areola in doel bij Fransen 06 september 2018

00u00 0

Hugo Lloris moest afhaken voor de Franse nationale ploeg. De keeper van Tottenham sukkelt met een dijblessure. Benjamin Lecomte van Montpellier vervangt hem in de selectie. Omdat ook Steve Mandanda out is, wordt PSG-doelman Alphonse Areola in doel verwacht bij les Bleus. (SJH)