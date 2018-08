Arenahal uitverkocht voor sleutelmatch Yellow Tigers VOLLEYbal EK-kwalificatie 22 augustus 2018

De Yellow Tigers zullen vanavond in een uitverkochte Arenahal in Deurne (ongeveer 1.500 zitjes) massaal aangemoedigd worden in de sleutelmatch van deze EK-kwalificatiepoule, nadat zowel de Belgische als de Sloveense vrouwen met telkens 3-0 wonnen van Israël en IJsland. "Dat wij slechts 50 tegenpunten lieten noteren tegen die twee ploegen en Slovenië 111, telt voor ons niet als statistiek", weet assistent-coach Kris Vansnick, die zoals altijd de komende tegenstander grondig ontleedde. "Wij mogen Slovenië niet onderschatten, want ze vormen een jonge ploeg die vorig jaar zilver haalde op het EK U23. Ze zijn bezig aan een nieuw project en ze beschikken met Eva Mori over één van de vijf beste spelverdeelsters in Europa. Een meisje dat ook gevormd werd bij de Italiaanse topclub Bergamo, vorig seizoen met Béziers kampioen van Frankrijk werd en volgend seizoen uitkomt voor het kapitaalkrachtige Le Cannet." Van Snick zag nog andere aandachtspunten. "Als hun receptie klopt, hebben ze met Planinsec en Grudina twee dwingende middenspeelsters. Hun gestalte kan hen wel parten spelen, maar dan beschikken ze met Mlakar over een linkshandige opposite, die nog niet in het buitenland speelt, omdat ze in eigen land voor dokter studeert." Al vindt de assistent-bondscoach dat de Yellow Tigers daar wel iets tegenover kunnen stellen. "Onze opslagdruk en vooral onze motivatie. De Sloveense coach was verbaasd toen hij zag dat wij nog voor elk punt vochten, ondanks een voorsprong van 20 punten tegen IJsland. Een groot verschil in motivatie tegenover de laatste onderlinge confrontatie in Rotterdam vorig jaar, toen we nipt van hen wonnen op het WK-kwalificatietoernooi." (MCD)

