Ardaiz vindt zijn vleugels in wellicht laatste match voor Antwerp 11 mei 2018

Enkele maanden geleden leek hij afgeschreven, nu lijkt Antwerp het 19-jarige Uruguayaanse talent toch te willen houden. Joaquín Ardaiz greep zijn kans in play-off 2 en bedankte tegen Eupen met een heerlijk doelpunt. Toch lijkt een verlengd verblijf weinig waarschijnlijk. Bölöni hoopt alleszins dat Ardaiz, die de laatste twee matchen mist door schorsing, langer blijft. "Zijn manager is hier en we onderhandelen. De laatste tijd heeft hij zijn draai wat beter gevonden." Ardaiz zelf wou niet veel kwijt over zijn toekomst. Antwerp huurt hem zonder aankoopoptie. "Door de hulp van mijn ploegmaats ben ik gelukkig bij Antwerp." Toch lijkt dat niet genoeg, want 'de vogel' mist het ouderlijke nest. "Ik moet met mijn familie over mijn toekomst praten." (DPB)

