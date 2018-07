ARCO 04 juli 2018

Schrijnend verhaal van Gustaaf Kranen uit Rijkevorsel (Dialoog van 03/07). De politiek van vele kleintjes maken een groot heeft 800.000 spaarders met een kater opgezadeld. Ze dachten ten minste dat ze spaarders waren maar in feite investeerden ze in risicokapitaal. De fout ligt natuurlijk bij het ACW (beweging.net), BAC/BACOB , die gebruik makend van hun toen gigantische invloed op een groot segment van katholiek Vlaanderen, de mensen misleidden om in te stappen onder de belofte van het betalen van onrealistische intresten. Wanneer de bom dan ontploft, zoeken zij met behulp van politieke vrienden er onderuit te geraken en de belastingbetaler hiervoor te laten opdraaien. Nu is Europa weer de schuld omdat ze hier een stokje voor steken. Wordt het nu stilaan geen tijd dat de ware schuldigen hun verantwoordelijkheid nemen in het zoeken naar een oplossing in eigen kringen. Maar dit is natuurlijk een illusie. Gustaaf Kranen moet dit, samen met zijn lotgenoten, met lede ogen aanzien.

Arie Mertens, Keerbergen

