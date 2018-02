Arco-gedupeerden sturen deurwaarder naar premier 08 februari 2018

3.300 Arco-gedupeerden dagvaarden de Belgische Staat en stuurden gisteren een deurwaarder naar premier Charles Michel. Arco was het investeringsvehikel van het vroegere ACW - nu beweging.net - en ging als belangrijke aandeelhouder mee ten onder bij het faillissement van Dexia. Momenteel buigt de regering zich volop over een juridisch sluitende oplossing, waarbij de Arco-coöperanten zo'n 40 procent van hun inleg terugkrijgen. Het geld daarvoor hoopt de regering grotendeels te halen bij Belfius - of beter: uit de verkoop ervan. Maar 40 procent is veel te weinig, klinkt het bij de gedupeerden. "We zijn nu 10 jaar verder, ze zijn het wachten beu", zegt advocaat Geert Lenssens, die een grote groep gedupeerden vertegenwoordigt. "Keer op keer zijn er beloftes en keer op keer worden die verbroken. Ze zijn het beu en willen 100 procent van hun geld terug." (ARA)

