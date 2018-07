Arco-deal: Europa tikt regering meteen op vingers DDJ

25 juli 2018

05u00 0 De Krant Krijgen de Arco-coöperanten nu 40% van hun inleg terug of niet? Na de deal die de regering-Michel gisteren afklopte, is dat allesbehalve zeker. Dat de schadevergoeding wel degelijk de toets van Europa zal moeten doorstaan, lijkt wel vast te staan.

Nog geen halve dag nadat vicepremier Kris Peeters (CD&V) had verklaard dat er geen Europees fiat nodig is omdat er juridisch geen sprake meer kan zijn van staatssteun, floot de strenge eurocommissaris voor Mededinging Vestager hem al min of meer terug. "Dat is fout. We staan in contact met de Belgische autoriteiten en zullen hun akkoord uiteraard met hen bespreken in de komende weken en maanden." Opvallend was gisteravond het antwoord van Kris Peeters op de vraag van 'VTM Nieuws' of er geen gevaar bestaat dat Europa de uitgekeerde schadevergoeding terugvordert. "Europa kan dat geld niet terugvragen", aldus de CD&V'er. (DDW)

