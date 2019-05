Exclusief voor abonnees ArcelorMittal verlaagt weer staalproductie 31 mei 2019

Voor de tweede keer in een dikke drie weken - de vorige keer was 6 mei - kondigt ArcelorMittal aan dat het zijn productie van ruw staal gaat verminderen. Oorzaak is een zwakke vraag en de dumping van goedkoop, niet-Europees staal. Voor de vestigingen in Luik en Gent heeft de maatregel niet direct gevolgen.

