ArcelorMittal krijgt fiat voor overname Indiaas Essar 09 maart 2019

Staalreus ArcelorMittal heeft van een rechter in India toestemming gekregen om branchegenoot Essar Steel in te lijven. Eind vorig jaar won het consortium rond ArcelorMittal, waarin ook Nippon Steel & Sumitomo Metal zitten, al de strijd rond het failliete Indiase staalbedrijf. Maar een last-minute bod van de oprichters van Essar dreigde nog roet in het eten te gooien. Maar nu is de overname rond. ArcelorMittal en zijn partners gaan 420 miljard roepie (circa 5,3 miljard euro) aan de banken van het failliete bedrijf betalen om schulden af te lossen. Daarnaast volgt er een kapitaalinjectie van 80 miljard roepie (1 miljard euro). Voor ArcelorMittal is de overname een unieke kans om een sterke positie op te bouwen in India, de snelst groeiende staalmarkt ter wereld.

