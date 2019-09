ArcelorMittal bouwt in Gent hoogoven van 195 miljoen euro Kristof Vereecke

21 september 2019

00u00

Bron: Het Laatste Nieuws 0 De Krant ArcelorMittal Gent is deze maand gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe hoogoven. Die vervangt de bestaande hoogoven B, is een pak duurzamer en moet de staalgigant helpen om tegen 2050 energieneutraal te zijn.

De huidige Hoogoven B is momenteel 19 jaar in dienst bij de Gentse staalreus. "Dat is vier jaar langer dan verwacht", zegt woordvoerder Jan Cornelis. "De gemiddelde levensduur van dit type hoogoven wordt geraamd op 15 jaar."

De voorbereiding van de ontmanteling is ondertussen gestart. "Geen sinecure", zegt Jeroen Van Lishout, Chief Operating Officer Primary van ArcelorMittal Belgium. "Buiten de fundamenten wordt de volledige hoogoven afgebroken. Omdat we ons geen lange stilstand kunnen permitteren, gaat er een heel lange voorbereiding aan vooraf. Uiteindelijk moet het de bedoeling zijn om voor Kerstmis van 2020 de nieuwe hoogoven 'up and running' te hebben."

Biokoolstof

De nieuwe hoogoven is een pak energiezuiniger dan de huidige hoogovens. "Voor de koolstofproductie zullen we gebruikmaken van onze nieuwe Torero-installatie. Die zal houtafval verwerken tot biokoolstof, die geschikt is voor het hoogovenproces", legt Van Lishout uit. "Hierdoor kunnen we de injectie van fossiele poederkool verminderen, waardoor de CO2-uitstoot daalt. Dit biedt een alternatief voor het huidige verbranden van deze bijzonder moeilijke houtafvalstroom. De Torero-installatie zal in de beginfase jaarlijks 120.000 ton afvalhout omzetten in ongeveer 50.000 ton biokolen en helpt zo mee onze doelstelling te behalen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. We willen in Gent de komende decennia een voortrekkersrol blijven spelen op het vlak van groene industrie."

25 jaar werkzekerheid

Met de realisatie van de nieuwe hoogoven is 195 miljoen euro gemoeid. "Een enorme investering. Maar het bewijst dat ArcelorMittal erg veel vertrouwen heeft in onze Gentse vesting. Deze hoogoven heeft bovendien een levensduur van 25 jaar en biedt met andere woorden ook werkzekerheid voor nog eens 25 jaar in Gent." Op de site van ArcelorMittal werken momenteel 5.800 mensen.