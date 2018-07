Arbiter én VAR falen 04 juli 2018

Minpuntje erbij voor de VAR daar in Rusland. We schrijven minuut 41 tussen Colombia en Engeland. De Sloveense scheidsrechter Damir Skomina heeft alle moeite van de wereld om de Colombiaanse muur op de juiste afstand te krijgen. Ook al omdat er een paar Engelsen zich tussen de Colombianen willen mengen. Dat was niet naar de zin van Wilmar Barrios en hij gaf een kopstoot(je) op de borst en de kin van Jordan Henderson. Die greep zich naar het aangezicht en ook Maguire en Lingard schreeuwden moord en brand. De VAR - de Nederlander Danny Makkelie zat achter de knoppen in het International Broadcast Center in Moskou - bekeek de beelden, communiceerde duidelijk met Skomina en adviseerde om Barrios geel te geven. Een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet, de samenwerking tussen VAR en scheidsrechter. Wanneer de VAR oordeelt dat het om een clear error van de scheidsrechter gaat, in dit geval het niet opmerken van de kopstoot van Barrios. Dan moet hij de scheidsrechter daarop attent maken, máár dan moet de ref ook effectief de beelden gaan bekijken. In dit geval had Skomina zelf de beelden moeten bekijken om daarna zijn oordeel te vellen over een al dan niet rode kaart voor Barrios. (KDZ)

