Arbeidsrechtbank schorst procedure van Delferière tegen voetbalbond 08 januari 2019

00u00 0

De procedure die scheidsrechter Sébastien Delferière had aangespannen tegen de Koninklijke Belgische Voetbalbond is door de arbeidsrechtbank geschorst. De scheidsrechter werd in oktober verhoord in het onderzoek naar mogelijke fraude en matchfixing in het Belgische voetbal. Daarop volgde een schorsing en later een ontslag door de voetbalbond. Volgens de advocaten van Delferière was dat ontslag gebaseerd op "vermoedens en elementen die door de media werden onthuld", zoals de relatie tussen Sébastien Delferière en spelersmakelaar Dejan Veljkovic. "Geen enkel feit van matchfixing werd hem toegerekend. Zich voor een ontslag baseren op vermoeden is onaanvaardbaar", aldus de advocaat. De arbeidsrechtbank besliste de procedure van de scheidsrechter te schorsen, in afwachting van een strafrechtelijke beslissing. Sinds 19 november heeft Sébastien Delferière een deel van zijn werk als bediende van de KBVB hernomen. (IBO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN