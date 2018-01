Arbeidsmarktspecialist: "Geen paniek, economie doet het goed" 26 januari 2018

We voelen het misschien niet zo aan, maar er komen vandaag wel degelijk veel meer jobs bij dan er verloren gaan. Dat benadrukt arbeidsmarktspecialist Jan Denys (Randstad) naar aanleiding van de ontslagen bij Carrefour. "De kans dat de getroffen werknemers volgend jaar opnieuw aan het werk zijn, is zeer groot. Er is geen reden tot pessimisme, de economie doet het goed. In 2008 was het veel erger om je job te verliezen."

