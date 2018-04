Arbeidsinspectie krijgt kogelvrije vesten 18 april 2018

Tijdens bepaalde opdrachten zullen ook leden van de arbeidsinspectie kogelvrije vesten dragen. Op dit moment beschikt de dienst in Brussel al over 9 zulke vesten voor risicovolle acties. "Je weet nooit wat er kan gebeuren", zegt directeur Gerrit De Craen. "Sinds de aanslagen in Brussel is er toch een zekere angst." Ook de verkoop van kogelvrije vesten aan particulieren is sinds de aanslagen op Zaventem en in Brussel fors gestegen. Het gaat om mensen die bang zijn om thuis overvallen worden, of mensen die in een sector werken waar veel cash geld in omgaat. Ook T-shirts die bestand zijn tegen messteken of steken met gebroken flessen worden merkelijk meer verkocht. (KAV)