Arbeidsinspectie draait overuren 16 maart 2018

Steeds meer mensen in ons land moeten werken in mensonterende of gevaarlijke omstandigheden. De arbeidsinspectie heeft vorig jaar een recordaantal overtredingen vastgesteld bij de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. De dienst heeft al bijna tienduizend onwettige verloningen geregulariseerd. Dat is zeven keer meer dan in 2013. Het bedrag van rechtzettingen van lonen en sociale bijdragen is in vijf jaar tijd met zo'n 17,7 miljoen euro maar liefst acht keer toegenomen.