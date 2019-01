Arbeidsdeal komt toch nog rond 18 januari 2019

Het ziet ernaar uit dat de arbeidsdeal, één van de paradepaardjes van de regering-Michel I, toch nog groen licht zal krijgen in het parlement. De vier partijen van de vroegere meerderheid (N-VA, CD&V, MR en Open Vld) gaan wetsvoorstellen indienen om de trein weer op het spoor te krijgen. De arbeidsdeal is een pakket van 25 maatregelen om meer mensen aan de slag te krijgen. Er zitten onder meer fiscale vrijstellingen in voor premies die werkzoekenden ontvangen als ze een opleiding volgen en extra tijdskrediet voor wie zich omschoolt om een knelpuntberoep te kunnen uitoefenen. De sneller dalende werkloosheidsuitkering - het meest omstreden luik - zit niét in de voorstellen vervat. Vooral N-VA drong op die ingreep aan. De partij zal blijven ijveren voor de uitvoering ervan, maar wil de andere maatregelen niet blokkeren.

