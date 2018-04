Arbeiders houden wedstrijdje schedelwerpen op kerkhof 14 april 2018

Drie gemeentewerkers hebben zich eind 2016 ernstig misdragen op het kerkhof in Vorst. De zaak was al bekend, maar in een arrest van de Raad van State komen nu nieuwe details naar buiten. De arbeiders hielden wedstrijdjes schedelwerpen en namen seksuele poses aan op graven. Ze dronken de hele dag alcohol - bier als het regende, pastis bij goed weer - en hielden barbecues tussen de grafstenen. De chef maakte grapjes over necrofilie en liet zijn personeel de mazoutketel plunderen. Diezelfde chef vocht zijn ontslag aan bij de Raad van State, maar kreeg ongelijk. Het ontslag is terecht, oordeelt de raad. (SRB)