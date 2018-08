Arbeider vindt stoffelijk overschot in beek 10 augustus 2018

Bij het ruimen van een beek in het Oost-Vlaamse Melden bij Oudenaarde zijn gisteren rond de middag menselijke resten gevonden. Ze zijn in zo'n verre staat van ontbinding dat de speurders gisteren noch het geslacht, noch de leeftijd van het slachtoffer konden bepalen. Ook over de doodsoorzaak tasten ze nog in het duister. De arbeider die bezig was met het ruimen van een beek, deed gisteren rond de middag de akelige ontdekking. Met zijn machine stootte de man op de resten. De arbeider kon niet uitmaken of het ging om een mens, maar hij verwittigde de politie, omdat hij ook kleren zag. De vondst stelt politie en parket voor een raadsel. Ook de Cel Vermiste Personen kon gisteren nog geen link leggen met een verdwijningsdossier. (DCRB)

