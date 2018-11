Arbeider valt van stelling en loopt open beenbreuk op 10 november 2018

Een 48-jarige man uit Heist-op-den-Berg heeft vrijdagmiddag omstreeks 13.50 uur een open beenbreuk opgelopen nadat er aan de Kolonel Begaultlaan in Wilsele een stelling omver viel en op het been van de man terechtkwam. "Zijn voet kwam vast te zitten tussen de stelling. De man werd uiteindelijk naar het Gasthuisbergziekenhuis overgebracht. De arbeider verkeerde niet in levensgevaar", vertelt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.