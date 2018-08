Arbeider met kogel in hoofd overlijdt in ziekenhuis 17 augustus 2018

De 47-jarige man die zondag in zijn woning in Vorst werd aangetroffen met een kogel in het hoofd, is overleden. Dat meldt het Brusselse parket. Het onderzoek naar de omstandigheden van het incident gaat intussen verder. Zo werd gisteren een autopsie uitgevoerd op het lichaam van Serge E. In zijn woning is een vuurwapen gevonden, aldus nog het parket. De piste van een wanhoopsdaad wordt niet uitgesloten.

