Arbeider (50) komt om bij werken aan Ring Kortrijk 31 mei 2018

Bij een arbeidsongeval in het West-Vlaamse Bissegem, deelgemeente van Kortrijk, is een 50-jarige man uit Schoten om het leven gekomen. De man was aan het werk langs de R8-ring, waar kabelsleuven onder de Leie werden getrokken met een grondboor. Tijdens de werkzaamheden raakte de boor geblokkeerd. Toen de man wou nagaan wat de oorzaak was van het probleem, kwam de boor los en werd hij door de stang geraakt. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar hulp kon niet meer baten.