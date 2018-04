Aquariumvereniging Betta gooit deuren open 20 april 2018

Betta vzw, de vereniging van aquarium-, terrarium- en vijverhouders, organiseert op zaterdag 28 april tussen 14 en 17 uur haar jaarlijkse opendeurdag in en om het clublokaal gelegen in Malderen (Handelsstraat 75). Zoals de traditie het wil wordt iedere bezoeker getrakteerd op een portie pannenkoeken en een tasje koffie. Iedereen is welkom om kennis te maken met de clubwerking. Op dinsdag 1 mei is Betta vzw uitzonderlijk open vanaf 9 uur en dit ter gelegenheid van de planten- en rommelmarkt in Malderen. (DBS)