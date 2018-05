April was zeer abnormaal warm 02 mei 2018

Een mens vergeet snel, zeker nu de lente al enkele dagen vrijaf neemt, maar april was een zeer abnormaal warme maand. Dat zegt het KMI, in een overzicht. De gemiddelde temperatuur in Ukkel bedroeg afgelopen maand 13 graden, waar dat normaal 9,8 is. De gemiddelde maximumtemperatuur kwam uit op 17,7 graden (normaal: 14,2) en de gemiddelde minimumtemperatuur op 8 graden (normaal: 5,3). De eerste twee waarden waren zeer abnormaal hoog en de laatste zelfs uitzonderlijk hoog, zegt het KMI. Er waren vier zomerdagen - ook dat is een zeer abnormaal hoog aantal. De hoogste temperatuur werd gemeten op 19 april. Goed voor een eerste tropische dag. In Bilzen klom het kwik toen tot 31,2°C, net geen landelijk record. De neerslaghoeveelheid was uiteindelijk normaal, wat te danken is aan de zware regenval tijdens de laatste dagen van de maand.

