April was uitzonderlijk zonnig en warm

Records zijn er niet gebroken, maar de voorbije maand april had toch uitzonderlijke trekjes. Opvallend was vooral de bijna 278 uur zonneschijn. Enkel in 2007 scheen de zon nog vaker. Het was ook warm: een gemiddelde temperatuur van 12,6 graden is goed voor een vierde plaats sinds het begin van de waarnemingen. Door de regen van de laatste drie dagen tuimelde april uit de top 10 van droogste maanden ooit. Met 19 millimeter neerslag blijven we wel ver onder de normale 51 millimeter.

