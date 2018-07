Apps voor voedselallergie op reis 28 juli 2018

Steeds meer mensen sukkelen met voedselintoleranties. Het aanbod aan speciale dieetmaaltijden neemt dan wel toe, niet elke ober of kok is zich bewust van de omvang en

impact van je allergiëen. En soms is het gewoon moeilijk uit te leggen in een andere taal wat je allergie exact inhoudt. Precies dan vormen niet-dierlijke menu's een prima alternatief. Met de gratis apps goVegn, Plant-Eaters en Vegman (allemaal voor iOS) vind je veganistische en vegetarische restaurants overal ter wereld. Maar de beste is zonder twijfel Happy Cow (iOS en Android), die je in meer dan 180 landen naar de beste veganistische restaurants en cafés stuurt. Bovendien krijg je er meer dan 300.000 beoordelingen van vegan-vriendelijke zaken zoals bakkers, supermarkten, markten en koffiebars bovenop.

