Apps en sites verplicht toegankelijk voor mensen met beperking 27 augustus 2018

00u00 0

Niet alleen de gebouwen van overheidsdiensten, banken, energieleveranciers en telecomoperatoren moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, ook hun websites en apps moeten dat voortaan worden. Dat staat in het wetsvoorstel van Kamerlid Roel Deseyn (CD&V). "Websites en mobiele applicaties nemen een steeds crucialere plaats in. Het zou dan ook onaanvaardbaar zijn dat sommige burgers nodeloos uitgesloten worden van bepaalde communicatie- en dienstverleningskanalen die ook én zelfs in het bijzonder voor hen een verhoging van hun levenskwaliteit zouden kunnen betekenen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN