Apple wil klaslokaal veroveren met goedkopere iPad 28 maart 2018

Apple heeft een nieuwe, goedkopere iPad aangekondigd, een instapmodel voor in de klas. Zo wil de technologiegigant de strijd aangaan met Google, dat met zijn Chromebooks steeds dominanter wordt in onderwijsland. De nieuwe tablet is verkrijgbaar vanaf 359 euro. De ingebouwde Touch-sensor maakt het gebruik van een zogeheten Apple Pencil mogelijk, een speciaal pennetje om de iPad mee te bedienen dat los 99 euro kost. Scholen kunnen de producten aanschaffen met een speciale korting. In het kielzog van de iPad lanceerde Apple ook een nieuwe app voor leertrajecten op maat, in het Nederlands 'Schoolwerk' genaamd. Leraren kunnen er taken mee aanmaken en de voortgang van leerlingen bijhouden. Onder wijlen Steve Jobs waren scholen al een belangrijke doelgroep voor Apple, maar dat is de laatste jaren veranderd. Het bedrijf pakt nu vooral uit met luxueuze smartphones zoals de iPhone X en dure tablets als de iPad Pro. Google en Microsoft waren er als de kippen bij om in het gat te springen - het gaat immers om een miljardenmarkt. En wie op school een apparaat leert gebruiken, blijft het merk als volwassene misschien trouw.

