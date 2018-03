Apple werkt aan emoji's voor mensen met beperking 26 maart 2018

Als het van Apple afhangt, kan u begin 2019 op uw smartphone ook emoji's selecteren die mensen met een beperking uitbeelden. Het Amerikaanse bedrijf heeft in samenspraak met een aantal belangengroepen een reeks nieuwe afbeeldingen voorgesteld. Dat gaat van een man of vrouw in een rolstoel tot een blindengeleidehond, maar er zouden ook emoji's van been- en armprothesen komen. Volgens het technologiebedrijf is de aanvulling noodzakelijk omdat het "een aanzienlijke leemte zal opvullen". Het heeft daarom het voorstel ingediend bij het Unicode Consortium. Dat is de organisatie die jaarlijks beslist over welke emoji's toegevoegd mogen worden aan het assortiment. (JBG)

