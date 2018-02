Apple weert terroristenapp 02 februari 2018

De bij terroristen populaire berichtenapplicatie Telegram is verwijderd uit de applicatiewinkel van de Amerikaanse technologiereus Apple. Telegram lag in het verleden meermaals onder vuur vanwege de verspreiding van terreurpropaganda op de toepassing. De applicatie is populair, omdat de berichten versleuteld worden en zo niet op te sporen zouden zijn voor de autoriteiten. Daarom wordt het beschouwd als een van de favoriete communicatiekanalen van terreurgroep IS. Apple houdt het in een verklaring op de 'ongepaste inhoud' op de twee versies van de applicatie in de App Store. Volgens Telegram-oprichter Pavel Durov worden de apps opnieuw in de App Store verwacht zodra er een bescherming is geïnstalleerd.