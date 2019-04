Exclusief voor abonnees Apple Watch kan nu ook je leven redden 05 april 2019

De Apple Watch kan je voortaan op levensbedreigende hartritmestoornissen wijzen. Een nieuwe ECG-app heeft nu het Europese CE-kwaliteitslabel gekregen. Eerder was hij al in de VS beschikbaar. De smartwatch om je pols kan nu voortdurend op de achtergrond het hartritme controleren. Bij een eventuele stoornis informeert de nieuwe functie meteen de gebruiker. Die kan vervolgens ook zelf een elektrocardiogram (ECG) maken, simpelweg door een vinger dertig seconden lang op de Digital Crown, de kleine draaiknop aan de zijkant van de Apple Watch, te houden. Op die manier kan vroegtijdig een mogelijk levensbedreigende voorkamerfibrillatie worden vastgesteld. De ECG-gegevens kunnen ook als pdf-bestand aan een arts worden bezorgd. Volgens Apple is de app in 98,3% van de gevallen accuraat in het detecteren van voorkamerfibrillatie.

