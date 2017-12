Apple verliest rechtszaak van 'Steve Jobs' 00u00 0

Een Italiaanse kleding- en tassenproducent mag de merknaam 'Steve Jobs' blijven gebruiken. Computerbedrijf Apple, opgericht en lange tijd geleid door Jobs, heeft daarover een rechtszaak verloren. De broers Vincenzo en Giacomo Barbato strijden al sinds 2012 om het recht om de merknaam Steve Jobs te voeren. Ze kozen voor de naam van de Apple-oprichter toen ze erachter kwamen dat Apple 'Steve Jobs' nooit als merknaam heeft geregistreerd. Ook hebben de broers hun logo gemaakt in de lijn van de Apple-appel. Alleen gebruikten de Barbato's als logo de letter 'J' met een hap eruit. Ook dat is geen inbreuk op het merkrecht van Apple, luidt het juridisch oordeel, omdat een appel eetbaar is en een J niet. De Italianen maken zich nu klaar om ook innovatieve elektronische producten te lanceren.

