Apple rekent op de kerstlijstjes

Topman Tim Cook gaat ervan uit dat de iPhones van zijn bedrijf Apple bovenaan de cadeaulijstjes staan voor de komende eindejaarsperiode. Hij verwacht in dit lopende kwartaal een omzet te boeken van 85,5 tot 89,5 miljard dollar. Voor Apple is het vierde kwartaal het eerste van hun boekjaar en traditioneel het belangrijkste van het jaar. Tussen begin juli en eind september verdiende Apple 33,36 miljard dollar, zowat een miljard meer dan de analistenverwachtingen. De nieuwe iPhone 11-modellen deden het goed in de verkoop.

