Apple onder druk door 'te dure' iPhone X

De vraag naar de iPhone X valt tegen. Analisten van de Chinese bank Sinolink Securities denken dat de hoge prijs - de goedkoopste versie kost ruim 1.100 euro - ertoe leidt dat er 10 miljoen minder stuks dan verwacht over de toonbank zullen gaan in het eerste kwartaal van 2018, wat zou neerkomen op 35 miljoen verkochte iPhones. Taiwanese media meldden bovendien dat Apple-leverancier Foxconn in enkele fabrieken geen nieuw personeel meer aanneemt. Een andere toeleverancier zou van Apple te horen hebben gekregen dat hij minder chips moet produceren. Het aandeel van de technologiegigant is na de berichten over de iPhone X ruim 2,5% in het rood gegaan.