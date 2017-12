Apple maakt iPhone-batterij goedkoper na klachten 00u00 0

Apple maakt het vervangen van een batterij voor de iPhone 6 en latere modellen bijna een jaar lang fors goedkoper. In de VS krijgen klanten een korting van 50 dollar. Over kortingen in Europa is nog niets bekend. Het technologiebedrijf reageert zo op de kritiek die ontstond nadat bekend was geraakt dat het oudere iPhone-modellen bewust vertraagt. Dat gebeurt officieel om de levensduur van de toestellen te verlengen, maar volgens critici wil Apple klanten aanzetten om sneller te kiezen voor een nieuw model. "We hebben nooit iets gedaan om de levensduur van eender welk product van Apple in te korten", luidt het bij Apple.