Apple lanceert twee nieuwe iPads 19 maart 2019

Apple heeft twee vernieuwde versies van de iPad op de markt gebracht. De nieuwe iPad Air (foto) heeft een iets groter scherm en een veel krachtiger processor dan z'n voorganger. Dat laatste geldt ook voor de geüpdatete iPad mini. Beide tablets zijn verkrijgbaar in een versie met 64 en 256 GB, in de kleuren zilver, goud en grijs. De Air heb je vanaf 569 euro, de mini vanaf 459 euro. Online kan je ze al bestellen, vanaf volgende week liggen ze ook in de winkel. De iPads werden niet gelanceerd met een presentatie, maar met een persbericht. Volgende week organiseert Apple wél zo'n show. Dan kondigt het bedrijf wellicht een eigen streamingdienst voor series en films aan.

