Apple is 1 biljoen dollar waard 03 augustus 2018

Als eerste bedrijf ooit is Apple meer dan 1 biljoen of 1.000 miljard dollar (863 miljard euro) waard op de beurs. Eén aandeel van de Amerikaanse technologiereus kostte gisteravond ruim 207 dollar (179 euro). De koers zit al in de lift sinds Apple begin deze week met sterke winst- en verkoopcijfers naar buiten kwam. Vooral de dure iPhone X blijkt het goed te doen. In tien jaar tijd zag het bedrijf zijn beurskoers vertienvoudigen. Apple is dan ook een bijzonder sterk merk. "Als oprichter Steve Jobs een nieuw product presenteerde, was dat als God die uit de hemel neerdaalde om je het beste op deze wereld te tonen. Sinds Tim Cook hem na zijn dood opvolgde, is dat veel minder het geval, maar de adoratie voor het merk leeft wel voort." (HG)

HLN