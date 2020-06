Exclusief voor abonnees Apple iPad Pro 2020 13 juni 2020

De iPad Pro 2020 is de eerste in zijn soort die uitkomt met een iPadOS-versie die ondersteuning biedt voor een aanwijzer. Dat tilt deze tablet tot grotere hoogten dan zijn voorgangers, al hebben die nu dezelfde ondersteuning. Voor een tablet op zich zijn de verbeteringen beperkt. De processor is grafisch iets sterker, je krijgt standaard 64 GB meer opslaggeheugen en meer werkgeheugen, de microfoons zijn verbeterd en er is ondersteuning voor wifi 6. Nieuw op cameragebied is de dieptesensor, die augmented-realitytoepassingen verbetert. Ook heeft hij een ultragroothoekcamera. De nieuwe iPad Pro is een enorm krachtige tablet, maar wel prijzig.

