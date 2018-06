Apple helpt je afkicken van smartphone 06 juni 2018

Apple pakt uit met de gloednieuwe tool 'App Limits' om ons smartphonegebruik in te perken. Dat maakte het merk zelf bekend bij de voorstelling van het nieuwe besturingssysteem iOS 12. App Limits - door Amerikaanse media omschreven als een 'iPhone babysitter' - is een dienst waarmee je het gebruik van bepaalde apps kan inperken. Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat je maar één uur per dag gebruik kan maken van Facebook. Daarnaast bevat App Limits ook een logboek waarin je kan bijhouden hoeveel tijd je doorbrengt op je toestel en waarmee. Met die diensten komt Apple tegemoet aan de vraag van twee grote aandeelhouders, die erop aandrongen mensen van hun smartphoneverslaving af te helpen.