Apple gaat Netflix beconcurreren 12 maart 2019

Apple heeft uitnodigingen verstuurd voor een event op 25 maart in het Steve Jobs Theater op de Apple Park-campus. Meer tekst staat er niet op, maar de uitnodiging begint wel met het aftellen van een filmrol. Al weken is er speculatie over het feit dat de techreus een videostreamingdienst zal lanceren. Volgens de geruchtenmolen zou die vanaf april of begin mei te gebruiken zijn, en grote concurrentie vormen voor Netflix en Amazon Prime. Allereerst zou Apple de content willen aanbieden aan betalende abonnees. Mensen die één of meer apparaten van Apple hebben zouden een deel gratis kunnen bekijken. Daarnaast zou Apple ook van plan zijn om een nieuwsservice met abonnementen te onthullen. Vermoedelijk wil Apple zo de dalende iPhone-verkoop opvangen.

